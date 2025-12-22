モデルでタレントの藤井サチ（28）が22日までにインスタグラムを更新。7月に結婚発表した一般男性の夫との挙式を報告した。藤井は「先日、結婚式を執り行いました」と白無垢姿の写真を公開。「アメリカから母も駆けつけてくれて、93歳のおばあちゃんにも花嫁姿を見せることができて本当によかった…そして何より、大切な方々と家族が同じ空間で食べて、飲んで、笑って、私たちを見守ってくださったこと。人生でいちばん幸せな一