石川県津幡町出身で、先場所、初入幕を果たした大相撲の欧勝海に、地元の後援会から化粧まわしが贈られました。21日、地元の石川県津幡町に帰省した欧勝海。 初入幕となった先場所は7勝8敗と惜しくも勝ち越しとはなりませんでしたが、来場所でのさらなる躍進に向けて21日、地元後援会から化粧まわしが贈られました。化粧まわしには、本人の希望もあり、町の鳥である白鳥が、青空を飛ぶ姿が描かれています。欧勝海：「白が好きな