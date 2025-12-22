鏡餅の飾り付けに使う「葉付きミカン」の出荷が、三重県多気町で行われました。 【写真を見る】鏡餅の飾りなどに使う｢葉付きミカン｣ 葉が落ちにくく 強い甘味と爽やかな香りが特長 ことしは“裏年”も上々の出来 三重･多気町 「葉付きミカン」は、紀州小みかんを品種改良したもので、ひと月余り経っても葉が落ちにくいため、鏡餅の飾り付けに適しているのに加え、強い甘味と爽やかな香りも特長です。 ことしは裏年も上々の出来