神戸市立王子動物園（神戸市灘区）内にある重要文化財「旧ハンター住宅」の一般公開が28日（日）で終了する。耐震化工事の準備に入るためで、工事は解体して実施、再建にあたっては異人館が集中する北野地区（同市中央区）への移築が検討されている。60年以上にわたって公開され、神戸の異人館文化を紹介してきた建造物がその役割にいったん区切りをつける。旧ハンター住宅（神戸市文化財課提供）旧ハンター住宅は、現存する神