きょう、12月22日は「冬至」です。冬至とは二十四節気の22番目で、次の節気である小寒の前日、翌年1月5日頃までを指します。1年の中で最も昼の時間が短く夜が長くなる日であり、これを境に少しずつ昼の時間が長くなり季節は春に向けて動きはじめます。また、陽の気が回復する「始まりの日」であると考えられており、“一陽来復”ともいわれ「よくないことが続いたあとはやがて良い方向に向かう」という意味でも使われます。古