日々忙しくて、家族や仕事以外での外出は長らくしていない……。そんな40・50代も多いかも。そんな中、久しぶりに友人から食事のお誘いがあり、お出かけのチャンス到来！ でも、髪型が……。そんな時に参考にしてほしい「若見えボブ」をピックアップ。“頑張っておしゃれしている”感はなく、それでいて洗練された印象になれるかも。ヘアスタイルを変えたい人も、ぜひ参考にしてみてください。 レイヤーカットでトレンド感