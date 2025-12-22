男子小学生のバイブル「コロコロコミック」と、少女まんが誌「ちゃお」がタッグを組んだ新雑誌「コロちゃお」が誕生。小学館より12月19日に発売された。価格は1,280円（税込み）。新雑誌「コロちゃお」には、25ものまんが作品が掲載されるほか、描き下ろしカード2種（「ピカチュウex」「インフルエンサーの紹介」）入りの「ポケモンカードゲーム」デッキと、漫画「ミルモでポン！」（篠塚ひろむ）とコラボした限定デザインの「Orig