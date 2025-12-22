貫き通す意志井岡一翔：人って弱いんですよ。自分を律する。決めたことを忠実にやる。そこに関しては競技者としての強さ、弱さは関係ないじゃないですか？だけど、「決めたことを信念持ってやり続ける」って、簡単そうでなかなかできないんです。たとえば、起床後にロードワークをして、この時間に食事を摂ってからジムに行き、帰宅後にストレッチ――と、目標達成のために「やること」を設定しますよね。それができなかったときに