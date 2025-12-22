ウェブブラウザのFirefoxはAI機能を強化する取り組みを進めていますが、ユーザーコミュニティからの反対意見を受け、AI機能を完全に無効化するAIキルスイッチの開発に取り組んでいることを明かしました。Firefox will add an AI "kill switch" after community pushback | TechSpothttps://www.techspot.com/news/110668-firefox-add-ai-kill-switch-after-community-pushback.html2025年12月、Mozillaの新CEOにFirefoxの開発チー