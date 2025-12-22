モンゴルから高知市の小学校を訪れている留学生2人が児童たちの前で伝統舞踊を披露しました。高知市の一ツ橋小学校で踊りを披露したのは、モンゴルから短期留学で訪れているツェツェンさんとオルガさんです。モンゴルからの留学生の派遣事業は1994年からコロナ禍の休止期間をのぞいて実施されていて、2人は11月14日から12月16日までの期間、 6年生の児童とともに学んでいます。12月22日はツェツェンさんが、モンゴルの伝統的な楽曲