世代を超えて地域の交流を深めようと高知大学の学生が企画したレコード鑑賞会が高知市で開かれました。12月20日、高知大学・地域協働学部の学生がレコードを通じた交流で街の活性化につなげたいと鑑賞会を開きました。会場には懐かしい昭和の歌謡曲30曲が流れ、学生が曲に合わせて躍りを披露すると、訪れた約30人が一緒に歌ったり手拍子で盛り上げるなどして楽しんでいました。高知大学では、こうしたレコードを