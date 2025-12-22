横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの「コンパス」にて、本ずわい蟹食べ放題と道産ブランド肉が集結する「冬の北海道フェア〜十勝・道央〜」を開催。厚真町“米愛豚”や北海道産黒毛和牛“e-びーふ”も登場し、“戸井の本まぐろ”や札幌発祥“シメパフェ”も楽しめる、北海道の冬を満喫できる豪華ブッフェです！ 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「コンパス」冬の北海道フェア〜十勝・道央〜 期間：2026年1