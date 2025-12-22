女優・上白石萌歌がなつかしショットを公開し、反響を呼んでいる。上白石は２２日までに自身のインスタグラムを更新。「『ｃｈａｒｍｃｈａｒｍ』よりなつかしいお気に入りのしゃしんたち」とつづり、金髪に黒のノースリーブ姿で撮った自然体ショットを複数披露した。この投稿にファンからは「写真放出嬉しすぎる」「どの写真もイケてるね」「金髪かっこいいし似合ってる」「綺麗だね」などの声が寄せられている。