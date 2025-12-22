青森県で震度6強の揺れを観測した地震から、きょうで2週間となりました。高架橋の損傷で運休が続いていたJR八戸線が一部区間で運転を再開しました。記者「2週間ぶりに一部区間で運転を再開したJR八戸線が鮫駅に到着しました」JR八戸線は8日の地震の影響で、高架橋でひび割れなどの被害が70か所確認されたため、翌日から運休が続いていました。こうした中、安全が確認された鮫駅から岩手県の久慈駅の間で、けさ運転が再開しました。