高市総理は都内で開催されている報道写真展を訪れ、今年1年間を振り返りました。高市総理「これ結構、小じわとかそのまま。ちょっと大きいですよね」高市総理は、今年1年間を報道写真で振り返る展示会を訪れました。高市総理は自身が、自民党総裁の椅子に座る写真にサインをしたほか、▼アメリカ軍の横須賀基地でトランプ大統領とともに撮影された写真や、▼戦死したウクライナ軍兵士のひつぎを抱きしめる女性の写真などを鑑賞しま