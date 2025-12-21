とちぎテレビ ２０日午後３時半ごろ、宇都宮市宝木本町の東北自動車道の下り線を酒気を帯びた状態で車を運転し、別の乗用車に追突する事故を起こしたとして、栃木県警察本部高速道路交通警察隊は２１日、愛知県名古屋市の４０歳の会社員の男を道路交通法違反の疑いで逮捕しました。 この事故で追突された車に乗っていた２人が軽いけがをしたということです。 警察で詳しい状況を調べています。