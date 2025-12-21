とちぎテレビ 第９３回全日本アイスホッケー選手権大会は２１日、長野市ビッグハットで決勝戦を迎えました。 日光にアイスホッケーチームが出来て１００年の今年、３連覇がかかったＨ．Ｃ．栃木日光アイスバックスはレッドイーグルス北海道と対戦し、３対３で延長戦にもつれこみますがそれでも決着がつかず。ペナルティーショット戦の結果、バックスは３対４で惜しくも敗れました。 なお、