去年１０月に国の史跡に指定された西方城跡の歴史的な意義を学ぶシンポジウムが２１日、栃木市で開かれました。 西方城は室町時代初期に作られたと見られる宇都宮氏の一族、西方氏の山城です。 ２１日のシンポジウムは西方城跡の国指定を記念して開かれたものです。 栃木市の「ふるさとの城郭群専門者会議」の委員６人が参加して、「西方城跡の歴史的価値と残された謎」をテーマにパネルディスカッションを行いました。