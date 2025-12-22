２１日未明、大田原市で銀行のＡＴＭが重機で破壊される事件があり、警察で窃盗事件として調べています。 ２１日午前２時半ごろ、大田原市下石上の銀行の出張所でＡＴＭがパワーショベルのような重機で壊されました。 警報で警備員が駆け付けると何者かがＡＴＭの近くに止まっていたトラックの助手席に乗り、走り去ったということです。 ＡＴＭは重機につかまれ中から引っ張り出された状態で見つかり、大田原警察署は複数