新年を迎える準備が各地で進む中、世界遺産「日光の社寺」の一つ日光山輪王寺では２１日、恒例の餅つきが行われました。 日光山輪王寺で毎年１２月２１日に行われる餅つき「御供加持」は、奈良時代の末期に山伏が日光連山で修行を行う際、安全祈願と携帯する食べ物として餅を供えたことが始まりと言われています。 ２１日は三仏堂の前に張られた結界の中でお経を唱えて場を清めた後、山伏姿の僧侶６人が、餅を練るように杵を押し