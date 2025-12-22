お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃんが、尿管結石を患っていることをSNSで明かしました。【写真を見る】【 鬼越トマホーク・金ちゃん 】尿管結石を告白「この年の瀬に尿管結石だバカヤロー」金ちゃんは自身のX（旧Twitter）アカウントで「この年の瀬に尿管結石だバカヤロー。」と投稿。年末の忙しい時期に体調不良となってしまったことに対する苦悩を綴りました。 この投稿に、「持ってますな」「食事気をつけなよ」