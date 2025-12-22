クリスマス前の週末の２０日、栃木県警は家族連れが多く集まる施設で、詐欺被害防止などを呼びかけました。 サンタクロースにふんした栃木県警のマスコットキャラクター「ルリちゃん」も参加して行われた啓発活動。 宇都宮南警察署が実施したもので、２０２５年新たにリニューアルオープンした「コジマ子どもサイエンスパーク」で、訪れた約２００人にお菓子やチラシを配り、詐欺被害の防止などを