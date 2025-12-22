日光市にある食品工場の直売所で１１月、金属の球で扉や店内のショーケースが壊されたとみられる被害がありました。 犯行をほのめかす男性が１９日、被害があった店を訪れていたことが関係者への取材でわかりました。 １１月２日午前７時３０分ごろ、日光市にある食品工場の直売所で出入り口の扉や店内のショーケースが何者かによって壊される被害がありました。 店内の防犯カメラには、出入り口のある