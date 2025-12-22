早いもので今年も残すところ２週間を切りました。 栃木県内各地で年明けに向けた準備が進められているなか、日光二荒山神社では１９日、来年の干支の午を描いた色紙と絵馬の原画が奉納されました。 来年の干支の午を描いた色紙と絵馬の原画を奉納したのは、文星芸術大学でアドバイザーを務める荒井孝さんなど３人です。 ３人は、次の年の干支を描いた色紙や絵馬の原画を、毎年、日光二荒山神社に奉納しています。 奉納式