宇都宮市に本社を置く食品メーカーが２０２５年で創業８０周年を迎えたことを記念して１９日、式典を開催し、社員が一丸となってギネス記録に挑戦しました。 記録認定となったのでしょうか。 フタバ食品は１９４５年、今から８０年前の１２月１９日に宇都宮市で創業。 製粉事業やアイスキャンディー事業を中心に製造を開始し、現在はアイスや中華まんなど幅広く展開しています。 ライトキューブ宇