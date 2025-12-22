がんの末期や、パーキンソン病といった神経難病を抱える人々が、心身の苦痛なく自分らしく過ごすためのホスピス型住宅が小山市内に開設され、１９日、メディア向けの内覧会が開かれました。 ＪＲ小山駅から徒歩１５分ほどの場所に開設されたのは、木造２階建てで５０室を備えたホスピス型住宅「ＲｅＨＯＰＥ小山」です。 がん末期やパーキンソン病、ＡＬＳなどの難病を抱える人々に特化した施設で、「自分らしく生き