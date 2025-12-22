２０２５年８月、勤務する栃木県内の県立高校に設置した小型カメラで女性を盗撮した罪に問われた元教諭の男の裁判で宇都宮地方裁判所は１９日、拘禁刑１年６カ月、執行猶予４年の有罪判決を言い渡しました。 宇都宮市福岡町の元高校教諭・古口大輔被告（３８）は、２０２５年８月に当時勤務していた県内の県立高校の女子更衣室や女子トイレに小型カメラを設置して女性を盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反などの罪に問われま