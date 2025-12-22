タイが発祥の格闘技・ムエタイでアジアチャンピオンとなった壬生町の選手が１９日、小菅一弥町長を表敬しベルト獲得を報告しました。 タイの国技でタイ式ボクシングとも呼ばれるムエタイで、アジアチャンピオンとなったのは、壬生町に住むムエタイのプロ選手、細貝有里さん２５歳です。 細貝さんは、１１月にタイで行われたアジア女子フライ級タイトルマッチでタイの選手に勝利し、日本人女子として初の王座に輝きました。 タイ