東京・足立区で14人が死傷したひき逃げ事件で、赤信号を無視して女性をひき逃げし死亡させたとして再逮捕された男が、「信号はすべて青だった」と供述していることがわかりました。【写真を見る】「信号はすべて青だった」危険運転致死容疑などで再逮捕の37歳男が供述防カメ解析では“すべて赤”東京・足立区の14人死傷ひき逃げ事件 現場を実況見分先月24日、足立区で乗用車が歩行者をはねて逃走し男女14人が死傷した事件