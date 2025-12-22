NNNと読売新聞がこの週末に行った世論調査で、高市内閣の支持率は、73パーセントと、高い水準を維持しています。与野党からはどんな反応がでているのでしょうか。政府高官は「政策が有権者にしっかり届いている」と手応えを口にしています。高市首相「今週、来年度予算の編成もありますので、今の暮らしへの不安や未来の日本への不安、これを安心と希望にしっかりと変えていけるように政策を打っていきたい」政権発足以降、70％を