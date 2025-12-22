元日本テレビアナウンサーで、現在はフリーとして活動する尾崎里紗アナウンサーが自身のInstagramを更新。長男が3歳の誕生日を迎えたことを報告し、愛情あふれる手料理の数々を公開した。尾崎は「先日、息子3歳の誕生日をむかえました」と切り出し、息子の好みの変化について「去年は『アンパンマン！！！』だったけれど、今年はアンパンマンに加えて、恐竜やパウパトも好きになったようで…」と、その成長ぶりを明かした。投稿で