犬が突然飼い主に甘えだす理由3つ 1.伝えたいことや要求がある 愛犬が近くに寄ってきたり、くっついたりして甘えてきたとき、多くの飼い主さんは「どうしたの？」と声をかけたり目を向けたりすると思います。 そのため、犬は飼い主さんの気を引きたいときや伝えたいことがあるときに、体をくっつけるなどのアピールをすることがあります。 そうすることで飼い主さんが自分にしっかりと目を向けて、要求や意思を理解し