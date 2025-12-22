LINEヤフー株式会社の川邊健太郎代表取締役会長が21日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同日に開催された漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」で優勝したお笑いコンビ「たくろう」を祝福し、その粋な内容が話題となっている。この日、過去最多となる1万1521組の頂点に立ったたくろう。最終決戦で披露したネタでは、セレブな友人と対比する形で一般市民らしさを表現するくだりで「Yahoo!で天気予報を見てる」というフレーズが登