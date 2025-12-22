三菱食品は12月19日開催の取締役会で、伊藤和男取締役（三菱商事執行役員食品流通・物流本部長）の社長昇格を決めた。4月1日付。京谷裕社長は相談役に就く。同社は9月に三菱商事の100％子会社となり新たなスタートを切った。来期から伊藤新社長のもと、経営計画「MS Vision2030」の戦略推進をさらに加速させる。次期社長の伊藤氏は1968年4月13日生まれ、57歳。東京都出身。91年慶應義塾大学経済学部卒、三菱商事入社。01年英国