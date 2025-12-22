グレープストーンは、羽田空港第2ターミナルに「CAPTAIN SWEETS BURGER（キャプテンスイーツバーガー）」を11月26日から2026年1月27日までオープンしている。「カービィカフェ」とコラボし、いちごミルク味のはみ出しチョコレートに、甘酸っぱいいちごのホイップショコラを絞りこんだ「カービィのストロベリーバーガー6個入」（2,106円）とスクエアトートバッグが付くセット（3,150円）を展開する。ストロベリーバーガーにはオリジ