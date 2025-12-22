中国国際航空は、成都/天府〜アルマトイ線を12月30日に開設する。火・土曜の週2往復を運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間は成都/天府発が4時間半、アルマトイ発が4時間。アルマトイはカザフスタン最大の都市で、天山山脈北麓に位置する経済・文化の中心地。旧首都として発展し、現在も交通と産業の要衝となっている。■ダイヤCA455成都/天府（18：30）〜アルマトイ（20：00）／火・土CA456アルマトイ（21：