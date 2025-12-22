セブパシフィック航空は、福岡〜マニラ線の一部便を欠航する。現在は1日1往復を運航している。機材はエアバスA321neoを使用している。所要時間は福岡発が4時間10分、マニラ発が3時間40分。運休するのは、2月3日・5日・7日・10日・12日・14日・17日・19日・21日・23日・25日・27日の12往復24便。運休理由は機材繰りのためとしている。同路線はこの他に、フィリピン航空も運航している。■ダイヤ5J923福岡（20：00）〜マニラ（23：