最大速度はマッハ2.8ウクライナ保安庁（SBU）は2025年12月19日、ロシアが一方的に併合したクリミア半島にあるベルべク飛行場を夜間に攻撃し、ロシア軍のMiG-31戦闘機など複数の兵器を破壊したと発表しました。【画像】ロシア軍のMiG-31戦闘機が撃破される瞬間MiG-31は1975年9月に初飛行した迎撃戦闘機で、最大速度は現役戦闘機としては世界最速の時速約3400km（マッハ2.8）を誇ります。ベースとなったMiG-25は低空における迎撃