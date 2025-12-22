トヨタ自動車株式会社が、漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」が開催された同日夜に公式X（旧Twitter）を更新。見事王者に輝いたお笑いコンビ・たくろうを祝福し、その粋な内容が大きな話題を呼んでいる。たくろうは、過去最多となる1万1521組がエントリーした今大会の頂点に立った。最終決戦で披露したネタの中で、「世界に誇る〜トヨタ自動車〜」というフレーズで笑いを誘う場面があった。このネタを受け、トヨタ自動車の公式