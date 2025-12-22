任期満了に伴う竹原市長選挙は、新人で元竹原市議の平井明道氏が現職を破り、初当選しました。初当選を果たした無所属・新人で元竹原市議の平井明道氏は、現職の今栄敏彦氏をおよそ1500票差で破りました。選挙戦では、2期8年に渡る現職への評価や人口減少対策などが争点となりました。■平井明道氏「私が先頭に立ち、必ず竹原市政を改革・改善いたします。どうか市民の皆さま私に期待をしてください。」投票率は、53.33％で