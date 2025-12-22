村上は一発もあるが、コンタクト率の悪さも注目された（C）産経新聞社ヤクルトからポスティングシステムを利用、去就が注目されていた村上宗隆のシカゴ・ホワイトソックス入りが正式に決まった。ホワイトソックスは現地時間12月21日、村上と契約締結を発表。2年総額3400万ドル（約54億円）、背番号は「5」に決定した。【動画】「ムネと呼んでください」村上宗隆が英語で自己紹介！球団Xが公開した実際の投稿契約発表とあわせ