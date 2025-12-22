21日夕方、石川県中能登町の県道で道路を歩いて渡っていた高齢の女性が車にはねられ、死亡しました。警察は、車を運転していた81歳の女を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。21日午後4時50分ごろ、中能登町高畠の県道で、信号機のない交差点を歩いて渡っていた高齢女性が、七尾市方面から羽咋市方面に直進してきた乗用車にはねられました。この事故で、近くに住む無職の75歳の女性が頭などを強く打ち、病院に搬送されました