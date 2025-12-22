浅草で観光人力車を運営する「東京力車」は『ザ・ノンフィクション』など、テレビ出演でも話題です。同社で働く学生バイトが就活を始めると、大手企業にも引っ張りだことか。西尾竜太社長による徹底した研修と理念に人間力を育てるヒントがありそうです。 【写真あり】「イケメン」「筋肉ムキムキ」「笑顔美人な女子」俥夫さんコレクションを一挙公開！（全15枚） 働き始めるのに2年かかる人も ── 西尾さんが運営する浅草の観