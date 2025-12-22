Google発の自動運転車企業であるWaymoは、サンフランシスコを含む複数の都市でロボタクシーを運行しています。しかし、サンフランシスコで行われた計画停電の影響で、Waymoのロボタクシーが交差点で立ち往生し、大渋滞を生み出すという事態が発生したため、サンフランシスコでのサービス提供を一時的に中止することが決定しました。Waymo halts service during S.F. blackout after causing traffic jamshttps://missionlocal.org/