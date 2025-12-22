【ブンデスリーガ】マインツ 0−0 ザンクトパウリ（日本時間12月21日／メーヴァ・アレーナ）【映像】恐怖！佐野海舟、背後から“爆速タックル”を仕掛ける瞬間マインツに所属するMF佐野海舟が、日本代表のチームメートであるザンクトパウリのMF藤田譲瑠チマと激しい攻防を見せた。最下位に沈むマインツは、日本時間12月21日のブンデスリーガ第15節で、16位のザンクトパウリと対戦。佐野と藤田が対峙する日本人対決が実現した。試合