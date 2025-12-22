先月24日、東京・足立区で14人が死傷したひき逃げ事件で、警視庁は、逮捕した男を立ち会わせ、当時の再現などを行いました。22日午前、警視庁は横尾優祐容疑者を立ち会わせ、事件の際に運転していたとみられる車と同型の白い乗用車に実際に乗せて、目線の確認などを行いました。この事件では、白い車を盗んだ上、東京・足立区の交差点に進入し、フィリピン国籍の女性をはねて死亡させた上、逃走したとして、横尾容疑者が逮捕されて