【ラ・リーガ】レバンテ 1−1 レアル・ソシエダ（日本時間12月21日／エスタディオ・シウダ・デ・バレンシア）【映像】久保がヘディング弾→謝罪ポーズレアル・ソシエダのMF久保建英が、プロキャリアで初となるヘディングゴールで今季2点目を挙げた後に見せた“謝罪”セレブレーションに、スペイン・メディアが反応している。今月14日にセルヒオ・フランシスコ前監督を解任したソシエダは、Bチームを率いるジョン・アンソテギ暫