【WWE】SMACK DOWN（12月19日・日本時間20日／ミシガン・グランドラピッズ）【映像】日本人女子レスラー、“ど派手”な特攻服で入場“美しき狂気”の異名を持つ日本人女子スーパースターが、米マットにど派手な“特攻服”姿で登場し、現地のファンを圧倒。かつての日本の文化を彷彿させる気合の入った出で立ちでのリングインに、会場からは大きな歓声が沸き起こった。この日、白を基調とした衣装の背中に「我道貫徹」4文字の刺