上げ幅が一時1000円を超えた日経平均株価を示すモニター＝22日午前、東京・東新橋週明け22日午前の東京株式市場は、日経平均株価が大幅続伸した。前週末終値からの上げ幅は一時1000円を超え、取引時間中としては約1週間ぶりに5万円台を回復した。前週末の米国株高を好感した。円安ドル高の進行を背景に、輸出関連銘柄へ買い注文が広がった。国債市場では、長期金利が一時2.095％まで上昇した。午前終値は前週末終値比973円55銭