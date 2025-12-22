正月に東京・隅田川沿いの寺社などを訪ね歩く「隅田川七福神めぐり」に向け、七福神の分身である御分体（ごぶんたい）を乗せる宝舟づくりが東京都墨田区の白鬚（しらひげ）神社で大詰めを迎えている。江戸時代に始まった正月行事で、新年に区内の寺社を巡って集めた御分体を宝舟に乗せて家などに飾ると福を呼び込むとされる。白鬚神社では連日、巫女（みこ）らが白い陶器製の宝舟に帆を張って組み立てる作業を進めている。今